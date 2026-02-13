Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Akyürek beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Şenol Şahin Çelebi ve Yener Balkaya ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de gerçekleştirilen ziyarette, Artvin Borsası'nın uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni hizmet binası projesinin son durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiği, tapu devri işlemlerinin ardından inşaat sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Yeni hizmet binasının; üyelere daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlaması, kurumsal kapasitemizi güçlendirmesi ve ilin ticari hayatına değer katması hedeflendiği kaydedildi.

Akyürek, destekleri ve sürece sunduğu katkılar dolayısıyla İl Müdürü Çiçek'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.