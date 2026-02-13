Kayseri Şeker 2025-2026 pancar bedeli ödeme takvimini açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Ödemeler 16 -18 Şubat 2026 tarihlerinde üretim bölgelerine göre yapılacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar bedelinin bereketli olmasını temenni etti. Başkan Akay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

'Çiftçilerimiz yıl boyunca büyük bir emek ve özveriyle üretim yapmaktadır. Üreticimizin yanında olmaya, pancar bedellerini açıklanan takvim doğrultusunda ödemeye devam ediyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçimizin ekonomik gücünün korunması bizim için temel esastır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Ramazan öncesi ağzınız tatlı olsun,

Bölgelere göre ödeme tarihleri şöyle;

16 Şubat 2026 - Kayseri Fabrika Üretim Bölgesi:

Kayseri, Develi, Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Gemerek ve Şarkışla

17 Şubat 2026 - Turhal Fabrika Üretim Bölgesi:

Turhal, Artova, Çamlıbel, Pazar, Sivas, Tokat, Yıldızeli ve Zile

18 Şubat 2026 - Boğazlıyan Fabrika Üretim Bölgesi:

Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar