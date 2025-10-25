Fırınları mercek altına alan zabıta müdürlükleri, gelen şikayetleri değerlendirerek fırınlara baskın gerçekleştirdi. Denetimde hijyen koşulları, gramaj uygunluğu, fiyat tarifesi, çalışanların kişisel temizliğine önem vermeyen fırınlara ceza yağdı.

GİRESUN (İGFA) - Giresun Belediyesi kent genelinde yürüttükleri kapsamlı denetimlerle vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak fırınları mercek altına alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen koşulları, gramaj uygunluğu, fiyat tarifesi, çalışanların kişisel temizliği ve işyeri ruhsatı gibi birçok başlıkta detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere belirli bir süre verilerek gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar için de tutanak tutuldu.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini vurgulayarak, vatandaşlardan da olumsuzluklara karşı duyarlı olmalarını istedi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, 'Halkımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması bizim en temel önceliklerimizden biridir. Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla denetimlerine aralıksız devam edecektir' ifadelerine yer verdi.