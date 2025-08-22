Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yaptı. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile elektronik ortamda şans ve bahis oyunu bayileri kapsama alındı, uyum görevlisi atamalarına yeni kurallar getirildi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül 2008 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler, finansal suçlarla mücadelede daha etkin bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Yönetmelikteki “kalkınma ve yatırım bankaları” ibaresi “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.” olarak değiştirilirken, fiziki işyeri olmadan elektronik ortamda şans ve bahis oyunu faaliyetleri yürüten bayiler, uyum programı kapsamına alındı.

Yönetmelik değişikliğine göre; uyum görevlisi veya yardımcısı olarak atanacak kişiler, son 2 yılda denetim yaptıkları yükümlülerde görev alamayacağı, görevden ayrılma veya alınma durumları, nedenleriyle birlikte 10 gün içinde Bakanlığa bildirileceği kaydedildi.

Kalkınma ve yatırım bankaları, uyum görevlisi ve yardımcısını 31 Ekim 2025’e, uyum programlarını ise 30 Kasım 2025’e kadar oluşturulması istenirken, elektronik ortamda şans ve bahis oyunu bayileri, uyum görevlisini 31 Ekim 2025’e kadar atayacağı kaydedildi. Ayrıca mevcut uyum görevlilerinden yetkilendirme sınavına girmemiş olanların 6 ay çalışmış olmaları ve SGK kayıtlarıyla bunu belgelemeleri koşuluyla iki yıl içinde sınava katılabileceği ve başarılı olanlara Uyum Görevlisi Lisansı verileceği gibi bu kişiler için eğitim şartı aranmayacağı da hüküm altına alındı.

Değişikliklerin bir kısmı 25 Aralık 2025’te, diğer maddeler ise yayım tarihinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.