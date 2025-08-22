Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı için 400 bin kg el ile yaş kabuklu ceviz hasadı hizmeti alımı ihalesi düzenliyor. İhale, 3 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı için 400 bin kg el ile yaş kabuklu ceviz hasadı hizmeti alımı için ihale açtı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ihale 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da Karacabey Tarım İşletmesi İhale Salonu’nda açık ihale usulüyle yapılacak.