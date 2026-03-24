ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ekonomik bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen 'Finansal Okuryazarlık' dersinin bugün Türkiye genelindeki okullarda yoğun ilgiyle işlendiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ders kapsamında öğrencilerin yalnızca günlük parasal işlemler değil, aynı zamanda uzun vadeli mali planlama konusunda da farkındalık kazanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Finansal okuryazarlığın, bireylerin ekonomik hayatlarını daha dengeli ve istikrarlı şekilde sürdürebilmeleri açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kazanımın aynı zamanda toplumsal kalkınma ve refahın da temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, sürecin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür edildi.