Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 'Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları' kapsamındaki Münazara Turnuvasına Keşan Anadolu Lisesi damga vurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen turnuvada Keşan ekibi, güçlü rakiplerini geride bırakarak kürsünün ilk iki sırasını kimseye kaptırmadı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Büyük bir heyecana sahne olan final müsabakalarında Keşan Anadolu Lisesi'nin iki takımı; Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi ve Edirne 1. Murat Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Akıl yürütme, hitabet ve tez savunma becerilerinin sergilendiği zorlu karşılaşmaların ardından Keşan Anadolu Lisesi Münazara Takımı hem İl Birinciliğini hem de İl İkinciliğini elde etti. Turnuvanın üçüncülük koltuğuna ise Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi yerleşti.

Keşan'da yapılan elemelerde ilk iki sırayı kaparak Edirne'deki il finallerine gelen takımlar, merkezde de aynı başarıyı tekrarlayarak okulun münazara alanındaki gücünü tescillemiş oldu.

DERECEYE GİREN BAŞARILI ÖĞRENCİLER VE EN İYİ KONUŞMACI

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dilek Saylam rehberliğinde turnuvaya hazırlanan ve üstün bir performans ortaya koyan öğrencilerin dereceleri şu şekilde netleşti:

İl Birincisi Takım: Eymen Fener & Eylül Sivrikaya

İl İkincisi Takım: Selin Sel & Esra Nur Babat

En Yüksek Konuşmacı Puanı (Best Speaker): Eymen Fener

HEDEF: TÜRKİYE FİNALLERİ

Edirne genelinde sergilediği ezici üstünlükle İl Birincisi olan Keşan Anadolu Lisesi Münazara Takımı, bu sonuçla birlikte Edirne'yi temsil etmek üzere Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Öğrencilerin azim ve kararlılıkla sürdürdükleri çalışmaların meyvesini aldığını ifade eden Okul Müdürü Hüseyin Engin; 'Türkiye Finallerine katılarak ilimizi ve ilçemizi temsil edecek olan öğrencilerimizi bu anlamlı ve gurur verici başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyor, finallerde başarılarının devamını diliyoruz' dedi.