Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen 'Ayın Atölyesi' programları, katılımcılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - BAÇEM'de düzenlenen Bitki Çayları Atölyesi ile katılımcılara bitki çaylarının doğru demleme yöntemleri ve kullanım alanları hakkında uygulamalı bilgiler sunulmasının ardından şimdi de Katı Sabun Yapımı Atölyesi ile doğal içerikli sabun üretimi konusunda teorik ve pratik eğitimlerle program tamamlandı.

SINIFLAR DOLDU, TAŞTI

'Ayın Atölyesi' kapsamında düzenlenen programlara, kurslarda olduğu gibi yine yoğun talep gösterildi. 50 kişi ile sınırlı tutulan kontenjanlar, artan başvurular üzerine salon kapasitesi doğrultusunda 70 kişiye çıkarıldı. Gerçekleştirilen 'Ayın Atölyesi' programları, Mart ayında düzenlenecek. Ayın Bitkisi Atölyesi ile devam edecek. Başvurular, atölyenin gerçekleştirileceği hafta yapılan duyuru ile birlikte programı takip eden ilk pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanıyor.

ÇEVRE İLLERDEN DE İLGİ BÜYÜK

Atölyelere yalnızca Körfez Bölgesi'nden değil; Balıkesir'in merkez ve farklı ilçelerinden, ayrıca komşu iller olan Çanakkale, İzmir ve İstanbul illerinden de katılım sağlanıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Ayın Atölyesi' programlarının, yılsonuna kadar farklı konu başlıklarıyla devam etmesi planlanıyor.

BAÇEM, düzenlediği uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla hem üreticilere hem de doğa ve bitki temelli çalışmalara ilgi duyan vatandaşlara katkı sunmayı sürdürüyor.