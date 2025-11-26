Final Okulları, Türkiye'nin eğitim odaklı ilk yapay zeka platformu Final AI ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Eğitimde Başarı Ödülleri'nde Yılın Eğitim Projesi seçildi. Sunduğu altyapı ve kişiselleştirilen öğrenme asistanlığıyla öne çıkan Final AI, kişisel ve sosyal gelişime yönelik öneriler de sunarak öğrencileri destekliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitim dünyasının yenilikçi kurumlarını ve projelerini onurlandırmak amacıyla 12 yıldır Artı Eğitim dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, eğitim sektörünün önde gelen kuruluşları, sektör dernekleri, okul kurucuları, yöneticiler, öğretmenler ve eğitim tedarikçileri ödül töreninde bir araya geldi.

Final Okulları'nın öğretmeni güçlendirme, öğrenciyi keşfetme, veriyi rehber olarak kullanma vizyonunun somut bir yansıması olan ve Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk yapay zeka platformu olarak öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme asistanlığı yapan Final AI, Yılın Eğitim Projesi seçildi.

Final Okulları adına ödülü alan Final Okulları Eğitim Direktörü Gökçe Karabulut törende yaptığı konuşmada 'Final Okulları olarak teknolojiyi öğretmenlerimizin gücünü artıran, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaran bir araç olarak görüyoruz. Final AI öğrencilerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak öğrenme deneyimini destekleyen, merak ettikleri her soruya yanıt bulabildikleri ve onların gelişim yolculuğunu rehberlikle birleştiren bir sistem: bu vizyoner yaklaşım her öğrencinin potansiyelini keşfetmeye adanmış bir eğitim anlayışının yansımasıdır.' dedi.

Öğrenciler için 7/24 ulaşılabilen öğrenme asistanı; Final AI

Öğrencilerin eğitimle ilgili her türlü sorusuna anında yanıt alabileceği, özel ders programı oluşturabileceği, yabancı dilde okuma ve konuşma egzersizleri yapabileceği Final AI; merak edilen meslekler, boş zamanlar için okuma ve izleme önerileri, yaratıcı yazarlık, finansal okur yazarlık gibi geliştirici konularda da öğrencilere destek veriyor.

Final AI sayesinde öğrenciler kişiye özel çalışma planlarıyla öğrenirken, veliler de çocuklarının gelişimini şeffaf bir biçimde takip edebiliyor. Platform, soru çözümü, konu anlatımı, test hazırlama ve kişiye özel çalışma planı gibi özelliklerle öğrencilerin öğrenme hızına, eksiklerine ve güçlü yönlerine uygun çözümler üretiyor.

Ayrıca program, toplanan verilerle öğretmen ve yöneticilere merkezi raporlar sunarak eğitimde standartlaşma ve sürekli gelişimi destekliyor. Sınav sonuçları dijital ortamda analiz edilerek her öğrencinin güçlü ve gelişime açık yönleri belirleniyor. Böylece öğrenme süreci, veriye dayalı, şeffaf ve sürekli geri bildirimle desteklenen bir yapıya dönüşüyor.