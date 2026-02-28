Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı öncülüğünde, Avrupa Çevre Ajansı-Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marine Litter Watch - MLW) kapsamında Edremit ilçesi Altınkum Dalyan mevkiinde kıyı temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlendi. Çalışmaya ayrıca Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ve çevreye duyarlı vatandaşlar da katılım sağladı. Kurumlar arası koordinasyon ve gönüllü desteğiyle yürütülen etkinlik, ortak çevre sorumluluğunun güçlü bir örneğini ortaya koydu.

DENİZ ÇÖPLERİNİN KAYNAĞI BULUNUYOR

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve kıyılardaki atıkların tür, miktar ve yoğunluğunun bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınmasını amaçlayan Avrupa Çevre Ajansı, 'Deniz Çöpleri İzleme Programı' (MLW) çerçevesinde yapılan çalışmada, kıyı şeridinde biriken atıkları toplayarak kategorilere ayırıyor. Böylece elde edilen veriler, veri sistemi üzerinden raporlanıyor. Yalnızca temizlik yapılmakla kalınmıyor aynı zamanda deniz çöplerinin kaynağına yönelik analiz yapılmasına da katkı sağlanmış oluyor.

VERİLER BİLİMSEL ALTYAPI OLUŞTURACAK

Etkinlikte plastik ambalaj atıkları, sigara izmaritleri, cam ve metal parçaları başta olmak üzere çok sayıda atık kıyıdan uzaklaştırıldı. Toplanan veriler, ilerleyen dönemlerde alınacak önleyici tedbirler ve farkındalık çalışmaları için bilimsel altyapı oluşturacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunmasının yalnızca temizlik faaliyetleriyle değil, bilinçli tüketim ve atık yönetimiyle mümkün olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda daha hassas olmaya davet etti. Denizlerin korunmasına yönelik kıyı temizliği ve izleme çalışmalarının yıl boyunca farklı noktalarda devam edeceği belirtildi.