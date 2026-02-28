Bursa Planlama Ajansı'nın Danışma Kurulu toplantısında akademisyen ve yöneticilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çevre Düzeni Planı'yla hep birlikte güç oluşturduklarını belirterek, 'Bursa bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşadı' dedi.

BURSA (İGFA) - 2050 vizyonlu 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planıyla şekillenecek 'Kent Anayasası'nın oluşturulması, kentli hakları ile kent kimliğinin ortaya konulması, sürdürülebilir kentleşme ve yaşanabilir 'Yeşil Bursa' hedefiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öncülüğünde kurulan Bursa Planlama Ajansı'nın 8. Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Planlama Ajansı'nın Danışma Kurulu Başkanlığını yürüten Halk Sağlığı Uzmanı, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Nazlı Yazgan ve Mehmet Yıldız, Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Terzi, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, akademik odaların temsilcileri ve bilim insanları katıldı.





ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bursa Planlama Ajansı adına konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, çalışmalar kapsamında 11 bin 363 kişiyle temas kurulduğunu, 9 bin 368 anket ve mülakat gerçekleştirildiğini söyledi. Sanayi sektöründe ilk kez ekonomik bakış açısıyla kapsamlı analizler yapıldığını dile getiren Yazgan, planda doğal alanların ve tarım topraklarının korunduğunu, Bursa'nın gelişim ihtiyacına yönelik kararların bilimsel kriterlerle şekillendirildiğini belirtti. Türkiye'de ilk kez bir Çevre Düzeni Planı için Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinin eş zamanlı yürütüldüğünü açıklayan Yazgan, Bursa Planlama Ajansı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Prof. Dr. Fatih Terzi de sunum yaparak Çevre Düzeni Planı'nda gelinen son aşama hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



'BURSA ADINA BİR FARKINDALIK ORTAYA KOYDUK'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm Danışma Kurulu üyelerine Bursa için sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti. Bursa'nın çok kıymetli bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, '8500 yıllık tarihi birikimi bulunan, yer altı ve yer üstü zenginlikleri olan bir şehrin nasıl bu hale getirildiğini sorgulamalıyız. Bu kent, binlerce yıllık tarihi birikimini mimari anlamda, sürdürülebilir anlamda ortaya koymalıdır. 2050 vizyonlu plan bunun ilk adımıdır. Bizler kenti bir bütün olarak düşünüyoruz. Yöneticiler olarak kentin geleceğini yönlendiren, kötü gidişat varsa önüne geçen bir anlayışta olmalıyız. Çevre Düzeni Planı'nda da hep birlikte güç olduk. Bursa adına bir farkındalık ortaya koyduk. Bursa bir değişim ve dönüşüm sürecini yaşadı' diye konuştu.



BURSALILARIN PLANI, HAZİRAN AYINDA MECLİS'TE

Hazırlanan Çevre Düzeni Planı'nın tüm Bursalıların planı olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, tüm kesimlerin katkısının bulunduğu bir planın oluşturulduğunu ifade etti. Danışma Kurulu'nun çalışmalarını önemsediğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Akademik Danışma Kurulu, bundan sonraki plan süreçlerinin tamamında etkin, yönlendirici, bilgilerini aktarıcı ve denetleyici olacaktır. Bursa'nın geleceğini etkileyecek projeler, kurulda tartışılacak ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Akademik Kurul, destekleri ve yönlendirmeleriyle Bursa'nın geleceğine imza koyacaktır' dedi.



Çevre Düzeni Planı belirlendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacağını dile getirdi. Haziran ayında planlama sürecini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.