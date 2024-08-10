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Milliler, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası için geri sayım

Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası için geri sayım

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla mücadele edecek. PARİS (İGFA) - Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için Brezilya'yla karşılaşacak.