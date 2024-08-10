A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla mücadele edecek.PARİS (İGFA) - Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya için Brezilya'yla karşılaşacak.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan South Paris Arena'da gerçekleşecek mücadele, TSİ 18.15'te başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya maçını kazanması halinde tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını elde etmiş olacak.

Milliler, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Kaynak: igf