Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in adını ve ilkelerini yaşatmak üzere kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı’nın açılış lansmanı törenle gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Vakfın bir siyasi partinin vakfı gibi görünmemesi için gerekli mesafede duracağını ama var gücüyle destekleyeceğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı’na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in adını ve ilkelerini yaşatmak üzere kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, düzenlenen tören ile çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen lansmana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıloğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve ailesi, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Lansmanda merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in bıraktığı anılardan oluşan video gösterimiyle başladı.

“ONUN HAYALİ MANİSA’YI MARKA BİR ŞEHİR YAPMAKTI”

Ferdi Zeyrek Vakfı’nın lansmanında konuşan Vakıf Başkanı Nurcan Zeyrek, merhum eşi Ferdi Zeyrek’in anısını yaşatmak ve onun sevgi dolu mirasını sürdürmek için bir araya geldiklerini belirtti. “Ferdi sadece bir eş, baba ya da kardeş değil; Manisa’nın her köşesine dokunan, gülümsemesiyle kalplere ulaşan özel bir insandı” diyen Zeyrek, eşinin Manisa’yı ailesi gibi gördüğünü ve dinlenmeyi hep erteleyerek şehre umut taşımak için çabaladığını vurguladı. “Hayali Manisa’yı marka şehir yapmaktı” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“FERDİ ZEYREK VAKFI, HER BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAK DEMEK”

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in ‘Bu iş sadece taş, beton değil, bir çocuğun geleceğine dokunmak’ dediğini söyleyen Nurcan Zeyrek, “Bu vakıf, Ferdi’nin ‘Bir çocuğun geleceğine dokunmak’ inancıyla kuruldu” dedi. Eşi Ferdi Zeyrek’in hayalini yaşatmak için kızları Nehir ve aile dostlarıyla birlikte yola çıktıklarını belirten Zeyrek, vakfın özel gereksinimli çocuklara sosyal imkânlar sunmayı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı ve kırsaldaki çocuklara ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. “Ferdi hayatta olsaydı bu vakfı kurmamı isterdi. Çünkü o iyiliğin kalpten geldiğine inanırdı” diyen Zeyrek, vakfın mütevazı bir başlangıçla evlerinden yürütüldüğünü ifade etti.

VAKFIN İLK PROJESİNİ PAYLAŞTI

Ferdi Zeyrek Vakfı’nın ilk projesini açıklayan Vakıf Başkanı Nurcan Zeyrek, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlatacaklarını duyurdu. Manisa’dan şehir dışına giden ve Manisa’ya okumaya gelen gençlerin yanı sıra şehit ve gazi çocukları ile koruma altında yetişen çocuklar öncelikli olacak. Zeyrek, “Bu proje Ferdi’nin hayalini yaşatmak için attığımız ilk adım” dedi. Darüşşafaka Cemiyeti ile yapılan iş birliği kapsamında Manisa’dan seçilen öğrencilere destek verileceğini de belirtti. Bu iş birliği için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İYİLİK İYİLİĞİ GETİRSİN, HEP BİRLİKTE HERKESE DOKUNALIM”

Ferdi Zeyrek’in sadece yollar ve binalar inşa etmediğini, kalplere dokunarak umutlar yeşerttiğini, bir hayat yaşayıp, geriye binlerce umut bıraktığını söyleyen Nurcan Zeyrek, “Manisa onun ailesiydi. Ailesine nasıl sevgi ve şefkatle bağlıysa Manisa’ya da aynı duygularla sarıldı. Bu vakıf onun sevgisini, merhametini, inancını, hayallerini ve umutlarını yaşatacak. Sevgili Ferdi, sen hep bizimlesin. Söz veriyorum, senin ışığın bu vakıfla hiç sönmeyecek. Ferdi Zeyrek Vakfı onun ruhunu yaşatmak için hepimizin ortak çabasıyla büyüyecek. Ferdi’nin dediği gibi ‘iyilik iyiliği getirsin, hep birlikte herkese dokunalım” dedi.

“ONUN DEĞERİNİ VE MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Bir arada bulunmalarının nedeninin sadece bir vakfın açılışını gerçekleştirmek olmadığını, babası Ferdi Zeyrek’in adını gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyleyen Nehir Zeyrek, “Bu tören bizim bir açılıştan çok vefa, sözleşme, bir emaneti sahiplenme anıdır. Ferdi Zeyrek bir belediye başkanıdır ama ondan daha fazlasıdır. Manisa’nın efesidir, bir ağabey, dost, yol gösterici, evlat, bir kızın sahip olabileceği en güzel babadır. Babacığımı herkes kalbinde ayrı bir yere koydu. Kimisi samimiyetini kimisi cesaretini kimisi paylaşımcı ruhunu gördü. Biliyorum çoğunuz babamı belediye başkanı olduktan sonra tanıdınız ama göreve gelmeden öncede aynı değerlerle yaşayan, herkese aynı samimiyetle yaklaşan bir insandı. Siyaset onun için bir makam değil araçtı. İnsanlara dokunmak sorunları çözmek, gençlere umut olmak için bir fırsattı. Bugün burada sadece bir vakfı açmıyoruz, aynı zamanda onun değerini ve mirasını geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ONUN BIRAKTIĞI MİRASI DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ”

Ferdi Zeyrek Vakfı’nın kuruluş sürecini anlatan Nehir Zeyrek, annesiyle birlikte yasın en ağır günlerinde “Babamın hayalleri ne olacak?” diyerek harekete geçtiklerini söyledi. “Bu vakıf, babamın hikâyesinin devamıdır” diyen Zeyrek, vakfın Ferdi Zeyrek’in değerleri ve insana olan sevgisiyle şekillendiğini vurguladı. “Artık sıra bizde. Onun mirasını hep birlikte büyüteceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

“BU VAKIF BİZLERE BIRAKTIĞI KARDEŞLİĞİN VE PAYLAŞMA RUHUNUN YANSIMASIDIR”

Ferdi Zeyrek Vakfı Kurucusu Murat Çökmez, vakfın temelinde dostluk, kardeşlik ve paylaşma ruhunun yer aldığını belirterek, “Ferdi Zeyrek bizlere gönülden bir kardeşlik yaşattı, bu vakıf onun insani mirasının bir yansımasıdır” dedi. Vakfın, eğitim hayatına devam eden ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan gençlere hem maddi hem manevi destek sunmayı hedeflediğini vurgulayan Çökmez, “Gençlerin umutla bakabildiği bir gelecek, toplumumuzun da yarınlara daha güçlü adımlar atmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“SEVENLERİNİN ÖNÜNDE FERDİ ZEYREK’İ ANLATMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek’in anıldığı törende duygularını şu sözlerle paylaştı: “Bir görüntüsünü izliyoruz hüzünleniyoruz, bir çocuğa sarılışını görüyoruz umutlanıyoruz. Duygularımız çok karmaşık. Hayatımda yaptığım en zor konuşmalardan biri Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra olmuştu, bugün de en az o gün kadar zor. Onu bu kadar seven insanların önünde Ferdi’yi anlatmak gerçekten çok güç.”

“GENÇLERE, ÇOCUKLARA VE ENGELLİ BİREYLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORDU”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek’in belediyecilik anlayışını şu sözlerle anlattı: “İl başkanlığı sonrası aklında Yunusemre vardı, biz Büyükşehir’i düşündük. Kreşler üzerine saatlerce konuştuk, çocuklara ve engellilere olan ilgisiyle farklı bir başkan olacağını o gün anladım. Göreve geldiğinde ilk işlerinden biri engelli bireylerle buluşmak oldu. Makamı bir emanet olarak görür, harcadığı her kuruşun hesabını halk adına verirdi. En büyük özelliği ise samimiyetiydi; içinden geldiği gibi yaşar, severek hizmet ederdi. Manisa halkı da onu bu yüzden gönülden benimsedi.”

“HER YAPTIĞI İŞLE FERDİ ZEYREK VAKFI HER YERDE GÜZEL ANILACAK”

Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in gençlere dokunduğunu, çocuklar ve engelli bireyler için bir şeyler yapmaya çalıştığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek’in gençlere, çocuklara ve engelli bireylere duyduğu ilgiyi hatırlatarak, “Bu değerlerin yaşatılacağı en doğru yer vakıftır. Ferdi Zeyrek Vakfı’nın büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Manisa onu unutmayacak, bu vakıf hem şehir hem ülke için doğru işler yapacak. Biz de onun hayalini yaşatmak için her zaman yanında olacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Ferdi Zeyrek’in insana dokunan hayallerini yaşatmak için vakfın en doğru adım olduğunu vurguladı. “Ferdi’nin adı her geçtiğinde yüreğimiz yanacak ama ona layık olmak zorundayız” diyen Özel, Zeyrek’in mimarlık mesleğinden belediye başkanlığına uzanan yolculuğunda Manisa’ya değer kattığını, çocuklara ve yoksul bireylere umut taşıdığını ifade etti.

Ferdi Zeyrek’in hayallerinden biri olan Batı Kışla alanının kent ormanına dönüştürülmesi projesinin de vakıf aracılığıyla hayata geçirilmesini temenni eden Özel, “Ferdi Zeyrek Kent Ormanı” fikrinin Manisa’ya nefes olacağını söyledi. Vakfın siyaset üstü bir yapıya sahip olduğunu belirten Özel, tüm siyasi partilerin ve toplumun desteğiyle öğrencilere burs, yoksul çocuklara sosyal destek gibi kalıcı projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi. “Ferdi’nin çocuklarına sahip çıkmak, Türkiye’deki tüm çocuklara sahip çıkmakla olur” diyerek konuşmasını tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in temizliği, vicdanı ve çalışkanlığıyla örnek bir insan olduğunu vurgulayarak, “Onun hikayesinin yarım kalmaması Ferdi Zeyrek Vakfı’nın başarısına bağlı” dedi. Vakfın siyaset üstü bir yapıda ilerlemesi gerektiğini belirten Özel, tüm toplumu maddi ve manevi katkılarla vakfa sahip çıkmaya çağırdı. “Ferdi için çalışmaya başlayan ailesi hepimize örnek oldu. Bu vakıf, Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.