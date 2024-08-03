Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın SMA hastalığıyla mücadele eden bebeği Yağız Alp için canlı yayında dayanışma çağrısı yaparak, "Yağız Alp bizim evladımız. Kendi şehrimizde yaşayan çocuklarımızın kazanabilmesi için birlik olmamız çok önemli. Ben buradan tüm Sakarya'ya yardım çağrısı yapıyorum" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TV264 televizyonunun canlı yayınına katılarak şehrin geleceğini anlattı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkan Alemdar, Sakarya için planlanan çalışmalardan bahsederken bir de vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.

“ŞİFA ELİNİ UZATALIM”

Alemdar, "Yağız Alp evladımıza henüz 22 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulmuş. Ama çok mücadeleci ve güçlü bir evladımız. Ben bugün buradan önemli bir çağrı yapmak istiyorum. Yağız Alp bebek için başlatılan Valilik onaylı kampanyaya herkesin katılması gerekiyor. Şehrimizin hasta çocuklarına şifa elini birliktelikle uzatalım" dedi.