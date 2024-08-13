Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaştı.

Fransa’nın dikkat çeken takımlarından birisi olan Lille, geniş kadrosu ve genç oyuncularıyla dikkat çekiyor.

2-1'in rövanşında Kadıköy'de oynanan maçın 90 dakikası, 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

Lille futbolcusu Diakite, 90+1'de topu kendi ağlarına yolladı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmaların 109. dakikasında kırmızı kart gören Mandi, Lille'i 10 kişi bıraktı.

Lille, 118. dakikada kazandığı penaltıyı Jonathan David ile gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

120 dakika 1-1 tamamlandı ve toplam skor ile Lille adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.