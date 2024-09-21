TOFAŞ , bu yıl 24.'sü düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde Mersin Spor Kulübü karşısında 84-79 üstünlük sağlayarak turnuvanın galibi oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası final günü karşılaşmalarıyla tamamlandı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 24.’sü gerçekleştirilen organizasyonun son gününde ilk olarak üçüncülük-dördüncülük karşılaşması için hava atışı yapıldı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Darüşşafaka Lassa’yı 103-99’luk skorla mağlup etmeyi başaran Bursaspor Basketbol turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Final karşılaşmasında ise TOFAŞ Basketbol Takımı, Mersin Spor Kulübü ile kozlarını paylaştı. Maça Alex Perez, Demircan Demir, Uros Trifunovic, Kris Bankston, Trevor Thompson beşiyle başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 20-28 geride kapatsa da 27-18’lik ikinci çeyrek sonucuyla soyunma odasına 47-46 önde girdi. Bursa temsilcisi son çeyreğine 61-65 geride girdiği karşılaşmada Alex Perez ve Marcquise Reed’in üçlükleriyle üstünlüğü yeniden eline almayı başardı ve parkeden 84-79 galip ayrılarak şampiyonluğun sahibi oldu.

Mersin Spor Kulübü karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 24 sayı-4 asist-1 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken; Alex Perez de 22 sayı-6 asist-1 ribaund ile oynadı.

Karşılaşmalar sonunda takımlara kupa ve katılım plaketleri merhum Cevat Soydaş’ın oğulları Asil Soydaş ve Yiğit Soydaş tarafından takdim edildi.

24. CEVAT SOYDAŞ BASKETBOL TURNUVASI MAÇ SONUÇLARI

19 EYLÜL 2024 - PERŞEMBE / 1. GÜN

BURSASPOR – MERSİN SPOR KULÜBÜ : 93-97

TOFAŞ – DARÜŞŞAFAKA LASSA : 107-92

21 EYLÜL 2024 - CUMARTESİ İ / FİNAL GÜNÜ

BURSASPOR – DARÜŞŞAFAKA LASSA : 103-99 (Üçüncülük Maçı)

TOFAŞ – MERSİN SPOR KULÜBÜ : 84-79 (Şampiyonluk Maçı)

CEVAT SOYDAŞ KİMDİR?

Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme başarısını gösterdi. Sırasıyla Eskişehir Güllük, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı. 1975-84 yılları arasında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını taşıyan Soydaş, oynadığı 221 maç ile Tofaş tarihinde en çok maç oynayan 5. oyuncu ve attığı 3498 sayı ile de Murat Konuk'un ardından en çok sayı atan 2. oyuncu olma özelliğini taşıyor. Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonunda hayata gözlerini yumdu.