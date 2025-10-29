ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. FED Başkan Jerome Powell, 'İstihdam riskleri arttı, daha dengeli bir duruş benimsiyoruz' dedi.

ABD (İGFA) - ABD Merkez Bankası (FED), Ekim ayı toplantısında faiz oranını yüzde 3,75-4 aralığına düşürdü. FED ayrıca bilanço daraltma sürecinin 1 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.

Başkan Jerome Powell, kararın istihdam ve enflasyon arasındaki risk dengesinin değişmesi nedeniyle alındığını belirterek, 'Kısa vadede enflasyon riskleri yukarı, istihdam riskleri ise aşağı yönlü. Bu nedenle daha tarafsız bir politika adımı attık' dedi.

https://twitter.com/federalreserve/status/1983608187975831751

Powell, ekonominin ılımlı büyümeye devam ettiğini, ancak işgücü piyasasının zayıfladığını söyledi. Enflasyonun ise yüzde 2,8 ile hedefin üzerinde seyrettiğini vurguladı.

FED Başkanı Powell, 'Gelen verilere göre politika duruşumuzu gerektiğinde yeniden ayarlamaya hazırız' dedi.