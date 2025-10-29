31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenecek olan 32. APEC Ekonomik Liderler Zirvesi öncesinde CGTN, Çin'in son dönemde Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasına nasıl yeni bir ivme ve istikrar kazandırdığını gözler önüne seren bir makale yayımladı.

Globa Newswire / PEKİN (İGFA) - Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi dördüncü genel oturumunun Pekin'de tamamlanmasının sadece birkaç gün sonra, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek. Xi, 30 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 32. APEC Ekonomik Liderler Zirvesi'ne katılacak ve Güney Kore'ye bir resmi ziyarette bulunacak.

Oturum, Çin'in uzun vadeli vizyonunu ve büyüme fırsatlarını dünyayla paylaşma yönündeki istikrarlı kararlılığını yeniden teyit ederken, gözlemciler Çin liderliğinin Asya-Pasifik kalkınmasına nasıl yeni bir ivme kazandıracağını ve bölgeyi giderek artan jeopolitik ve ekonomik zorluklar karşısında nasıl yönlendireceğini yakından izliyor.

APEC Genel Sekreterliği Başkanı Eduardo Pedrosa, yakın tarihli bir röportajında, 'APEC için bundan daha kritik bir dönem hiç olmadı' şeklinde konuştu. Pedrosa, Çin'in uzun süredir APEC'in güçlü bir destekçisi ve katkı sağlayıcısı olduğunu vurgulayarak, Başkan Xi'nin katılımını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

İKİ TARAFIN DA KAZANÇLI ÇIKACAĞI BU İŞ BİRLİĞİ İÇİN AÇIKLIK VE BÖLGESEL BAĞLANTILAR

Peru'nun Pasifik kıyısında yer alan, Güney Amerika'nın ilk akıllı ve yeşil limanı Chancay Limanı, yakında faaliyete geçişinin birinci yılını kutlayacak. 'Yeni İnka Yolu' olarak tanımlanan bu proje, Latin Amerika ile Asya arasında yeni ticaret yolları oluşturdu ve Asya-Pasifik'te açıklık ile bölgesel bağlantıların somut bir örneği haline geldi.

Xi, 2024 yılında Peru'nun Lima kentinde düzenlenen 31. APEC Ekonomik Liderler Zirvesi'ne video bağlantısı üzerinden katılarak, limanın açılışını izlemişti. Xi, APEC'in 'küresel ekonomik ve ticaret kurallarının kuluçka merkezi' olarak rolünün tam anlamıyla değerlendirilmesi, bölgesel entegrasyon ve bağlantıların güçlendirilmesi, ticaret, yatırım, teknoloji ve hizmetlerin serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Çin, onlarca yıldır Asya-Pasifik bölgesinde açıklığın teşvik edilmesinde olumlu bir güç olarak rol oynuyor. 2025'in ilk üç çeyreğinde Çin'in diğer APEC ekonomileriyle ticareti yıllık bazda yüzde 2 artarak 19,41 trilyon yuana (2,73 trilyon dolar) ulaştı ve ülkenin toplam ticaret hacminin yüzde 57,8'ini oluşturdu. Tekstilden elektroniğe ve otomotiv parçalarına kadar uzanan ürünlerde görülen sürekli büyüme, bölgenin güçlü ve ortak fırsatlarını yansıtıyor.

Çin'in attığı adımlar, korumacılığa ve tek taraflılığa karşı sergilediği tutarlı duruşu yansıtıyor. Pekin, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) yüksek standartlarda uygulanmasından, Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'na (CPTPP) ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na (DEPA) katılma yönündeki proaktif adımlara kadar, açık bir Asya-Pasifik ekonomisinin inşasına Çin'in kendine özgü gücüyle katkı sağlıyor.

KALKINMA FIRSATLARINI PAYLAŞMAK İÇİN İNOVASYONU TEŞVİK ETMEK

Xi, 2023 APEC CEO Zirvesi'nde bölge ekonomilerine 'yeni teknolojik devrimin sunduğu fırsatları değerlendirme' ve dijital, akıllı ve yeşil dönüşümü teşvik etmek amacıyla birlikte çalışma çağrısında bulundu. Xi, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yenilik için açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam oluşturulmasının önemini vurguladı.

Bu vizyon, bölge genelinde her geçen gün daha fazla karşılık buluyor. 22. Çin-ASEAN Fuarı'nda yeni enerji, yapay zekâ ve ileri seviye malzeme alanlarını kapsayan 62 proje imzalandı — bunların çoğu yalnızca ticarete değil, ortak AR-GE çalışmalarına odaklanıyor. Şili'de, Çin yapımı çift katlı elektrikli otobüsler Santiago'da düzenlenen 19. Panamerikan Oyunları sırasında taşımacılıkta önemli bir rol oynadı. Bu otobüsler, kıtasal ölçekte bir spor etkinliğine temiz enerji sağlarken küresel ölçekte de Çin'in sürdürülebilir teknolojilerini sergiledi.

Manila merkezli düşünce kuruluşu Asya Yüzyılı Filipinler Stratejik Araştırmalar Enstitüsü başkanı Herman Tiu Laurel, Çin'in yüksek teknolojili yenilikleri ve yeşil dönüşümünün tedarik zincirleri için yeni ufuklar açtığını ve Asya-Pasifik ekonomileri için taze fırsatlar yarattığını belirtti.

PAYLAŞILAN REFAH İÇİN KAPSAYICI BİR BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEK

Eylül ayı sonunda, Çin'in desteklediği Juncao ve kır çeltiği gösterim merkezi, Papua Yeni Gine'nin Doğu Highland Eyaleti'nin başkenti Goroka'da açıldı. Yoksulluğun azaltılmasına yönelik Çin-Papua Yeni Gine iş birliğinin yeni bir başarısı olan proje, yerel toplulukların gıda güvenliğini güçlendirmesi ve sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturmasına yardımcı oluyor. Bu proje, Çin'in kalkınma yaklaşımının Asya-Pasifik genelinde yaşamları nasıl dönüştürdüğüne dair bir fikir veriyor.

Xi, ortak kalkınmanın Asya-Pasifik iş birliğinin temel hedefi olmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda Çin, bu fikri yalnızca savunmakla kalmayıp onu hayata geçirmek için de aktif adımlar atıyor.

Hane gelirlerini artırmak ve küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş birliğine dayalı büyümeyi teşvik etmeye yönelik APEC girişimlerini ilerletmekten, Asya-Pasifik ortaklarını Küresel Kalkınma Girişimi'ne (GDI) katılmaya davet etmeye kadar Çin, bölgedeki ekonomilerle yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği, sanayileşme ve kalkınma finansmanı alanlarında işbirliğini sürekli güçlendirerek bölgenin ortak refah hedefinde istikrarlı bir ivme sağlıyor.