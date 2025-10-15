Ünlü şarkıcı Fatih Ürek evinde aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Şarkıcı, İstanbul Etiler'de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili ilk bilgi, gazeteci Pelin Çini'nin ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay ille gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında geldi.

Çini, yayında şarkıcının menajeriyle telefonda görüştü. Yapılan görüşme, sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ortaya koydu.

Ürek'in menajerinin telefon konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı aktarıldı.

Bu arada sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve Fatih Ürek'in Etiler'de özel bir hastanede olduğunu ifade eden Onur Akay ise, 'Fatih Ürek maalesef kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda. Durumunun ağır olduğunu öğrendim' ifadelerini kullanarak kendisine acil şifalar diledi.

https://twitter.com/onurakaymedya/status/1978403360198787179