Üç ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı Fatih Ürek'ten acı haber geldi. 60 yaşında olan sanatçı, yaşam mücadelesine yenik düştü.

İSTANBUL (İGFA) - 15 Ekim tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Acı haberin ardından sanat ve iş dünyasından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Fatih Ürek'in cenaze törenine ilişkin detayların, ailesi tarafından yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da doğan Fatih Ürek, Türk pop müziğinin en renkli ve enerjik isimlerinden biri olarak kabul edilen bir ses sanatçısı, besteci, oyuncu ve sunucudur.

Kendine has sahne şovları, dansları ve güçlü sesiyle 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'de eğlence hayatının vazgeçilmez figürlerinden biri olmuştur.

Çocukluk yıllarını Erzurum'da geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya göç etmiştir. Gençlik yıllarında Bursa'da farklı işlerde çalışmış, bir dönem tezgahtarlık (özellikle tayt satıcılığı yaptığı bilinir) yapmıştır. Profesyonel sahne hayatına ilk adımını Bursa'da, Taylan Gazinosu'nda atmıştır. Buradaki başarısının ardından İstanbul'a gelerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemiştir.

Fatih Ürek, sadece müzik kariyeriyle sınırlı kalmamış, birçok film ve dizide oyuncu olarak yer almıştır. Son yıllarda ise özellikle televizyon ekranlarında sunucu kimliğiyle öne çıkmış, uzun bir süre 'Gelinim Mutfakta' sunuculuğunu üstlenerek farklı bir izleyici kitlesinin de sevgisini kazanmıştır.