İSTANBUL (İGFA) - Kurtuluş Kuş, 8 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Mest Of ArabesQ'yu önceki akşam Vadi Jolly Joker'de verdiği konserle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sahnedeki güçlü performansıyla dikkat çeken Kurtuluş Kuş, albümünü adeta bir şova dönüştürdü.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurtuluş Kuş, projesine olan güvenini net sözlerle ortaya koyarak, 'Mest Of ArabesQ, Türkiye'de kendi kategorisinde ilk ve tek. Ne yaptığından emin olduğum, özel ve iddialı bir çalışma.' dedi.

Arabesk müziği modern sound'larla harmanlayan albüm, sahnede aldığı yoğun alkışlarla daha ilk geceden iddiasını kanıtlarken, Kurtuluş Kuş da kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.