Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ana muhalefet partisinde yaşanan iç çekişmelerin kutsal değerlere yönelik saldırılar ve ekonomik istikrarı hedef alan söylemlere sert tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son dönemde yoğun dezenformasyon kampanyalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Altun, ana muhalefet partisinde yaşanan iç çekişmeler, kutsal değerlere yönelik saldırılar ve ekonomik istikrarı hedef alan söylemlere sert tepki gösterdi.

Altun, açıklamasında, ana muhalefetin kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar karşısında hesap vermek yerine yalan ve iftira siyasetine devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanına yönelik edep dışı söylemlerin toplumsal huzuru hedef aldığını vurgulayan Altun, bu söylemleri “siyasi nezaketsizlik” değil, “organize kötülüğün dışavurumu” olarak nitelendirdi.

Fahrettin Altun, ana muhalefetin sömürgeci zihniyeti çağrıştıran tutumlarla uluslararası odaklardan siyasi meşruiyet devşirme çabalarını “ibret verici” bulduğunu belirtti.

“Kendilerini hâlâ vesayet Türkiye’sinin imtiyazlıları zanneden bu azgın azınlık bilmelidir ki Türkiye, birilerinin birtakım küresel güçlere sırtını dayayıp parmak sallayabileceği bir ülke değildir" diyen Altun, "Bu ülkenin gerçek sahibi olan aziz milletimiz, bu oyunların farkındadır. Türkiye artık vesayet odaklarının, küresel güçlerin arka bahçesi değildir,” diyerek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Muhalif görüşlere sahip vatandaşlarımızın siyaset kurumuna yönelik talep ve beklentilerini, kendi şahsi çıkar hesaplarına adeta kurban eden; onların umutlarını bozuk para gibi harcayan müflis siyaset tüccarları ve onların kayığına binip sağa sola nizamat vermeye çalışan “kültürel hegemonya” bekçileri, ortaya koydukları bu faşist yaklaşımın sonuçlarıyla yüzleştiklerinde ne kadar büyük bir yanlışın içine sürüklendiklerini anlayacaklardır. Türkiye kararlıdır, güçlüdür ve yoluna milletin iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam etmektedir.”