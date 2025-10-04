Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ ile kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceklerini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, 'Fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ ile kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz.' dedi.

Yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat, siyasi operasyon diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.' İfadelerini kullandı.