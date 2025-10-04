İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunda 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 'HGS borcunuz var' ve 'Teslim alınmamış kargonuz var' SMS'leriyle vatandaşları sahte sitelere yönlendiren şebekeye ait 200 banka ve 30 kripto hesabı donduruldu. 10 şüpheli tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, İstanbul, İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) isim ve logolarını kullanan sahte internet siteleriyle dolandırıcılık yapan şebekeye darbe vuruldu.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin 900 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildiğini belirterek, 'HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var' gibi yanıltıcı SMS'ler göndererek vatandaşları sahte sitelere yönlendirdiklerini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1974359051686309948

12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında; 200 adet banka hesabı, 30 adet kripto hesabı donduruldu.

Bakanlık, siber dolandırıcılıkla mücadelede kararlılığını sürdürürken, vatandaşları resmi kaynaklar dışında işlem yapmamaya çağırdı.