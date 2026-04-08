Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa yönelik denetimlerde 243 işletmeye toplam 138,9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, son dönemde özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışlara ilişkin denetimlerin sürdüğünü ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik yaptırımların artırıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan 2026 tarihli toplantısında zincir marketler ile sebze-meyve toptan ticareti yapan 183 işletmeye toplam 96,6 milyon TL idari para cezası kesildi.

Kurulun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen ikinci toplantısında ise fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 60 işletmeye daha toplam 42,3 milyon TL ceza uygulanmasına karar verildi.

Böylece iki ayrı toplantıda toplam 243 işletmeye 138,9 milyon TL idari para cezası kesilmiş oldu.

Açıklamada, sebze ve meyve üretiminden başlayarak tedarik ve perakende aşamasına kadar tüm zincirin yakından takip edildiği vurgulandı. Bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.