Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2025 yılı sektör raporunu açıkladı. Rapora göre, inşaat sektörü %10,8 büyüyerek Türkiye ekonomisinin üzerinde performans gösterdi, hazır beton sektörü ise 293 milyar TL'lik ciro ve 50 bini aşan istihdamıyla ekonomiye güçlü katkı sağladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2025 yılı 'Hazır Beton Sektör Raporu'nu yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkez Bankası, TOBB verileri ve THBB üyeleri ile sektör paydaşlarından elde edilen bilgiler ışığında hazırlanan rapor, Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve hazır beton sektörüne ilişkin kapsamlı analizler sunuyor.

Raporu değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 2025 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,6 büyürken, inşaat sektörünün yüzde 10,8 ile ekonominin üzerinde performans gösterdiğini ifade etti. Deprem sonrası yeniden inşa faaliyetleri, kentsel dönüşüm, kamu altyapı yatırımları ve ertelenmiş talebin sektördeki büyümeyi desteklediğini vurguladı.

Başkan Işık, hazır beton sektörünün Türkiye ekonomisine güçlü katkıda bulunduğunu belirterek, sektörün yaklaşık 293 milyar TL ciro ve 50 bini aşan istihdamla üretim, lojistik, ekipman ve hizmet ekosistemiyle geniş bir katma değer sağladığını söyledi. 2025 yılında toplam 140 milyon m³ hazır beton üretildiği tahmin ediliyor.

Raporda, sektörün dönüşüm ihtiyacı da öne çıktı. Işık, finansmana erişim, maliyet yönetimi, nitelikli iş gücü ve düşük karbonlu üretim gibi alanların öncelikli gündem olduğunu vurguladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe giren düşük karbonlu çimento düzenlemeleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon uygulamaları gibi başlıkların çevresel performansın rekabetin ayrılmaz parçası hâline geldiğini gösterdiğini belirtti.

2025 yılında 'Üçüz Dönüşüm Danışmanlığı' modelinin hayata geçirildiğine dikkati çeken Işık, 'Bu model; yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve insan/sosyal dönüşümü entegre bir yaklaşımla sunuyor. GPS ve IoT tabanlı filo takibi, yapay zekâ destekli rota optimizasyonu ve veri temelli performans yönetimi ile sektörün verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik performansı güçlendiriliyor' dedi.

Deprem gerçeğine dikkat çeken Başkan Işık, 'Güvenli ve uzun ömürlü yapı üretimi, sadece kaliteli betonla değil doğru tasarım, denetim ve nitelikli işçilikle mümkündür. Kentsel dönüşümün hızlanması ve riskli yapı stokunun yenilenmesi önceliklerimiz arasında' diyerek, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi kapsamında 26 tesisin belgeli hâle gelmesiyle, çevresel, sosyal ve yönetişim temelli dönüşümün somutlaştığını söyledi. Işık, 2025 yılında BETON 2025 Fuarı ve Zirvesi ile 100'ün üzerinde firmayı, 15 bini aşkın ziyaretçiyi ve 71 ülkeden sektör temsilcisini bir araya getirdiklerini belirterek, 'BETON 2027 Fuarı'nı İstanbul Fuar Merkezi'nde daha büyük salonlarda düzenleyeceğiz. Eş zamanlı olarak 7. BETON Kongresi ile akademisyenler ve sektör temsilcilerini buluşturacağız' dedi.