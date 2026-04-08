Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre, D-650 karayolu Demirköy mevkiinde Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde bulunan H. Y. O. İdaresindeki 35 AOR XXX plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü H. Y. O. ile araçta yolcu olarak bulunan K. O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak devrildiği anlar net şekilde yer aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.