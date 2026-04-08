Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mart ayında en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise yatırımcısına en fazla kazandıran araç külçe altın oldu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mart ayına ilişkin 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' verilerini yayımladı. Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında yüzde 0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 1,08 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Aynı dönemde diğer yatırım araçları yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 1,14, euro yüzde 3,37, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranında düşüş gösterdi. TÜFE ile hesaplandığında da benzer tablo ortaya çıkarken, BIST 100 endeksi yüzde 8,45 ile en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Üç aylık değerlendirmede ise külçe altın öne çıktı. Altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 10,03, TÜFE'ye göre yüzde 7,57 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Aynı dönemde euro, her iki endekse göre de en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak dikkat çekti.

Altı aylık verilerde de lider değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 29,21, TÜFE ile yüzde 24,97 oranında reel getiri sağlayarak zirvede yer aldı. Euro ise bu dönemde de yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

YILLIKTA KÜLÇE ALTIN AÇIK ARA ÖNDE

Yıllık bazda bakıldığında ise külçe altın açık ara öne çıktı. Altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 54,39, TÜFE ile yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladı. Aynı dönemde Yİ-ÜFE'ye göre mevduat faizi yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 yüzde 0,27 oranında reel getiri sunarken; euro ve Amerikan doları yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE'ye göre ise mevduat faizi ve DİBS sınırlı getiri sağlarken, BIST 100, euro ve dolar negatif performans gösterdi.

Veriler, kısa vadede mevduatın öne çıktığını, orta ve uzun vadede ise külçe altının yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç olmaya devam ettiğini ortaya koydu.