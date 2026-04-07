Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı Sanayi Sitesi ve Esnaf Sanatkârlar Birliği Derneği'nin genel kurulunda yaptığı konuşmada, şehirde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nihat AYDIN/ AĞRI (İGFA) - Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı'nın birçok istatistikte geri sıralarda yer aldığını ifade ederek, 'Ağrı'nın istatistiklerde en önde olduğu tek bir alan var, o da vergi tahsilatı. Bu anlamda Sayın Defterdar'a gerekli bildirimlerde bulunduk. Vatandaşı baskıyla, zorlayarak, gelirde 81. sırada olan bir şehirde tahsilatta 19. sırada olunamaz. Sayın Defterdar, tahsilatta 19. sırada olmakla övünüyor. Ancak unutulmamalıdır ki baskıyla alınan bu vergiler esnafları kapatma noktasına getirmiştir' dedi.

Vergi uygulamalarının sahadaki etkilerine değinen Başkan Alpaslan, 'Daha dün bir özel hastanemiz, uygulanan vergi politikası nedeniyle kepenk kapattı. Bana ulaşan birçok esnafın şikâyeti var. Çok cüzi rakamlarda dahi takipli icra yoluyla tahsilata başvuruluyor. Türkiye'nin her yerinde Defterdar var ama böylesini görmedik' dedi.

Defterdarlığın yaklaşımını eleştiren ATSO Başkanı Saim Alpaslan, 'Kendince iyi bir iş yaptığını düşünüp büyükşehirlere oynayabilir ya da tahsilatta 19. sırada olmayı başarı olarak görebilir. Ancak bize göre başarı insan odaklı olmalıdır. Maalesef Defterdar insan odaklı çalışmıyor, yalnızca rakamsal veriler üzerinden hareket ediyor. En küçük tutarlarda dahi takipli icra işlemleri başlatılıyor ve bu durum kısa sürede kanuni alacağa dönüşüyor' diye konuştu.

Uygulamaların vatandaş üzerindeki etkilerine dikkat çeken Alpaslan, 'Bu süreçte vatandaşların araçlarına ve evlerine haciz uygulanıyor. İnsanlar o ayki geçimlerini sağlamak yerine bu borçları ödemek zorunda kalıyor. Türkiye'de büyük şirketlerin vergi borçları ertelenebilir ya da affedilebilirken, küçük esnafın peşine düşülmesi kabul edilemez. 50 liralık bir IBAN hareketinin dahi takibe alınması, personelin kapı kapı dolaşarak vatandaşın gelirini sorgulaması ticari hayatı olumsuz etkiliyor' dedi. Vergi politikalarının ticari hayata doğrudan zarar verdiğini belirten Alpaslan, 'Bu uygulamalar nedeniyle işyerleri kapanıyor, araçlar yollarda kalıyor, insanlar aileleriyle birlikte zor durumda kalıyor. Siyasetin, bürokrasinin ve ilgili bakanlıkların bu duruma çözüm üretmesi gerekiyor. Bu anlayışın Ağrı'da kabul edilebilir bir tarafı yoktur' ifadelerini kullandı.

Genel kurulda söz alan sanayi esnafı da benzer mağduriyetleri dile getirdi. Esnaf temsilcileri, 'Kıştan yeni çıktık. Vergiler takipli şekilde geliyor ve icraya düşmemek için elimizdeki tüm imkânlarla ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Devlet büyüktür, bu borçlar elbette ödenir. Ancak takipli borç uygulamasının alışkanlık haline getirilmesi doğru değildir' diye konuştu.