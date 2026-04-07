Bosch Üretim Çözümleri'nin Bursa'daki merkezi, Bosch Türkiye'nin 5'inci Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi.

BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan merkezle ilgili açıklama yapan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, Bosch'un Türkiye'deki güçlü mühendislik birikimine dikkat çekti.

İnovasyona olan bağlılığın ifadesi olan 'Yaşam için teknoloji' mottonon kendilerine tüm faaliyetlerde yol gösterdiğini ifade eden Korioth, Türkiye'deki beşinci Ar-Ge merkezimiz aynı zamanda sanayi teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğimizin de bir tescili olduğunu söyledi.

Bosch Üretim Çözümleri Bursa Teknik Müdürü Ersin Uçan ise, Ar-Ge merkezi sertifikasıyla inovasyon kapasitelerini uluslararası standartlara taşıdıklarını belirterek, 'Makine, mekatronik, bilgisayar ile elektrik-elektronik mühendisliği disiplinlerinden oluşan 100 kişilik Ar-Ge ekibimizle, tasarım, proses geliştirme, yazılım ve donanım alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Güçlü mühendislik birikimimizle Türk sanayisine katma değerli çözümler kazandırırken, Ar-Ge çalışmalarımızla müşterilerimizin üretim hatlarını daha verimli, esnek, sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.