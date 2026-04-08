İşişleri eski Bakanlarından İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya memleketinin Trabzon Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Sayın Filiz Aktaş ve yönetimi tarafından ziyaret gerçekleşti.

CHP'li Gürer'den marketler için 'Pestisit Laboratuvarı' önerisi
İçeriği Görüntüle

Trabzonlu olan ve İstanbul'da büyüyüp, İstanbul'da siyaset yapan, girdiği partilerde başarılarıyla kendinden söz ettiren ve sürekli gündemde kalan Süleyman Soylu, Trabzonlu hemşehrisi hanfendileri ofisinde ağırladı. Ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaşan Soylu, ziyaretten dolayı " Hangendileri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk." ifadesini kullandı.

Soylu, hemşehrisi hanfendilerin ziyareti sonrası paylaştığı mesajda; " Trabzon Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Sayın Filiz Aktaş ve kıymetli yönetimini misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve değerli katkıları için kendilerine teşekkür ediyor; yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum." dedi.

Kadın Kolları üyeleri de Soylu'nun kendilerine gösterdiği ev sahipliğinden doalyı teşekkürlerin iletip, her alanda desteklerini bildirdiler.