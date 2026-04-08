Bellona, Fransa'nın Corbeil-Essonnes / Paris bölgesinde yeni mağazasının açılışıyla Avrupa'daki varlığını dahada güçlendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Mobilya sektörünün lider markalarından Bellona, global büyüme stratejisi doğrultusunda yurtdışındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Marka, Fransa'da açtığı yeni mağazasını ülkenin ticaret merkezlerinden biri olan Corbeil-Essonnes/Paris bölgesinde hizmete açtı.

800 metrekarelik alanda konumlanan yeni Bellona mağazası, modern çizgileri ve fonksiyonel tasarımıyla Fransız tüketicilerle buluşurken, açılış törenide yoğun ve dikkat çekici bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe; Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kamil Şirikçi, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Serdar Karavil, Bellona İhracat Direktörü Arif Emre Ölmeztoprak, üst düzey yöneticiler ve seçkin davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Serdar Karavil, Fransa pazarının marka için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şunları söyledi:'Bellona olarak kalite anlayışımızı, tasarım gücümüzü ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımımızı uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Fransa, markamız açısından stratejik öneme sahip ve yüksek potansiyel barındıran pazarlardan biri. Paris'te açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni mağazamızın, Bellona'nın Avrupa'daki marka gücünü daha da artıracağına ve büyüme hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İş ortağımız Tahsin Oruç Bey ile hayata geçirilen bu kıymetli yatırımın markamız adına hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Bellona, yenilikçi ürün gamı, modern mağazacılık anlayışı ve güçlü hizmet altyapısıyla yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da büyümesini sürdürürken, özellikle Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmaya yönelik adımlarına hız kesmeden devam ediyor.