Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde yoğun katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, 11 Nisan'a kadar açık kalacak.

KONYA (İGFA) - Konya'daki fuarın açılışı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkan Vekili Lütfi Can Başaran ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

'İNŞALLAH BOL BEREKETLİ BİR FUAR OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışı gerçekleşen Konya Tarım Fuarı'nın bu yıl da güçlü bir şekilde kapılarını açtığını belirterek, hem yurt içinden hem yurt dışından yüz binlerce misafiri ağırladıklarını söyledi.

Başkan Altay, fuar için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, 'Konya, tarımın başkenti, aynı zamanda tarım ekipmanlarında çok güçlü bir oyuncu ve paydaşların tamamı burada yerlerini almış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Konyalı firmalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm ziyaretçilerimiz için bereketli güzel bir fuar olmasını temenni ediyorum. Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık; hem otopark düzenlemesi hem merkezden otobüs servisleriyle birlikte fuarımızı destekliyoruz. Bol bereketli bir fuar olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Konya Tarım Fuarı'na gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Altay, '120'den fazla ülkeden misafirler var. Bu da fuarın ne kadar bereketli olduğunun bir göstergesi. Firmalar fuara özel kampanyalar da düzenlemiş. Herkesi tarımın en büyük fuarı olan Konya Tarım Fuarı'na, Selçuklu'nun darülmülkü Konya'mıza davet ediyorum' dedi.

KONYA, TARIM FUARI KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Fuarı vesilesiyle çeşitli organizasyonlar yaptıklarını paylaşarak, 'Kültür Park'ta su tasarrufu ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Taş Bina'da Konya'nın coğrafi işaretli ürünleri ile ilgili çalışmalar, Kapsül Teknolojisi Platformumuz ve Gençlik Merkezi'mizde tarımın teknolojisi ile ilgili seminerler ve paneller düzenleyerek Tarım Fuarı'na destek oluyoruz. Tarıma dair ne varsa Konya'da. 7-11 Nisan arasında Konya Tarım Fuarı'na tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi davet ediyoruz' diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Konya'nın tarımın kalbi olduğunu vurgulayarak, 'Konya'nın ve Türkiye tarımının ne olduğunu bilenlerin katıldığı, çok zengin, güçlü, uluslararası bir fuar gerçekleştiriyoruz. Konya'mızda misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Konya tarımının geldiği nokta ve bundan sonra da yapacaklarına dair olarak çok önemli tecrübe paylaşımları oluyor. Hem tarımın geleceği için, hem ülkemizin tarımı, hem şehrimizin tarımı açısından son derece faydalı önemli bir fuardayız. Hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

'KONYA'MIZ ÜLKEMİZİN, İSLAM DÜNYASININ, DÜNYANIN GÖZDESİ BİR ŞEHİR'

Konya'nın bir darülmülk olduğuna dikkati çeken Selvi, 'Konya'mız ülkemizin, İslam dünyasının, dünyanın gözdesi bir şehir. Böyle bir fuar da tarımın başkenti olan Konya'ya yakışıyor. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum' dedi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı fuar, 11 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.