Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, geçtiğimiz sezon prömiyerini yaptığı 'Eyvah Nadir' oyununu yeniden seyirciyle buluşturdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu, değerli yazarların eserlerini sahneye taşımaya devam ediyor.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli bir unsuru olan meddahlık geleneğini çağdaş bir üslupla sahneye taşıyan 'Eyvah Nadir' adlı tek kişilik oyunda, Şehir Tiyatrosu sanatçısı Mehmet Naci İdişçi, meddah üzerinden tüm karakterleri canlandırıyor.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

'Eyvah Nadir' oyununu izlemeye gelen seyircilerden Pınar Kıran, uzun bir aradan sonra tiyatroya geldiğini belirterek, 'Oyun muhteşemdi, çok beğendik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür kültürel etkinlikleri çok değerli. Üstelik herkesin erişebileceği ekonomik düzeyde olması bizler için çok önemli' dedi.

Kimya Mühendisliği öğrencisi olan Ece Töremiş ise, '4. sınıf öğrencisiyim ama Mersin'de ilk defa tiyatroya geldim. Daha önce gelmediğim için pişmanım. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ederim' dedi. Bir diğer izleyici Buse Ulubaş da oyunun enerjisini çok beğendiğini ve Büyükşehir'in sosyal etkinliklerinden memnun olduğunu söyledi.