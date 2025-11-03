Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hem üreticiyi hem de yerel ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda kurulan “Yaşam Yeşerir, Yerel Güçlenir” Yerel Ürün Pazarı’nda doğal, sağlıklı ve el emeği ürünler vatandaşlarla buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği insan odaklı projelerle hem üreticinin emeğine sahip çıkıyor hem de yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Göktürk Özgecan Aslan Parkı’nda “Yaşam Yeşerir, Yerel Güçlenir” sloganıyla Yerel Ürün Pazarı kuruldu.



YEREL ÜRETİCİYE DESTEK, SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM

Eyüpsultan Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen pazarda; taze ve organik sebze-meyvelerden doğal gıdalara, el emeği ürünlerden kadın kooperatiflerinin üretimlerine kadar birçok özel ürün vatandaşlarla buluştu. Yerel Ürün Pazarı, hem üreticilerin doğa dostu emeklerini destekleyerek onlara yeni bir satış alanı oluşturdu hem de vatandaşlara sağlıklı, güvenilir ve temiz gıdaya kolay erişim imkânı sundu.



Yerel üreticilere destek amacıyla düzenlenen etkinlikte, doğaya ve topluma değer katan üreticiler ürünlerini doğrudan tüketicilere sunma fırsatı buldu. Gün boyu devam eden pazarda, katılımcılar hem alışveriş yaparak üreticiye destek oldu hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi. Eyüpsultan Belediyesi, bu tür projelerle yerel kalkınmayı teşvik etmeye, sürdürülebilir üretimi desteklemeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.