Eyüpsultan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel, belediye personeline yönelik bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanında gerçekleşti.

Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI ŞİŞLİ: BİR YANIMIZDA YAS, BİR YANIMIZDA DA CUMHURİYETİN BİZE KAZANDIRDIĞI DEĞERLER NEDENİYLE COŞKU VAR

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli şunları söyledi:

“Sevgili arkadaşlarımız, sevgili Eyüpsultan Belediyesi çalışanları, değerli meslektaşlarımız. Burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir etkinlik düzenledik. Ülkemizin yaşadığı terör eylemi nedeniyle kutlama diyemeyeceğim. Bu terör eylemi nedeniyle bir yanımızda yas var, üzüntü var. Bir yanımızda da Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerler nedeniyle coşku var.

BİRLİK, BERABERLİK VE DEĞERLERİMİZE TUTUNMA AŞKIYLA CUMHURİYETİMİZİ ANMAMIZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Bu sene ilk kez belediyemizde bu coşkuyu birlikte yaşamak istemiştik, hazırlıklar yapmıştık. Ama yaşadığımız acı olaylar var maalesef. Ben bu vesile ile diğer başkan yardımcısı arkadaşlarımla birlikte, birlik, beraberlik ve değerlerimize tutunma, Anadolu medeniyetinin verdiği mozağinin kapsayıcı değerlerine tutunma aşkıyla yine de Cumhuriyetimizi anmamız gerektiğini düşündük. Bir kutlama, bir eğlence değil ama bu birlik ve beraberliğimizin ne kadar değerli olduğunu hatırlama adına, birlikte olursak hiçbir şeyin bizi yıldıramayacağına, hiçbir şeyin bizi bölemeyeceğine, hiçbir şeyin değerlerimizi alt edemeyeceğine inancımız adına burada olmak istedik. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun”

Başkan Yardımcısı Şişli’nin konuşmasının ardından Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümü için hazırlanan pasta kesildi.

Etkinlikte belediye personeline Atatürk portreli bayraklar ve fular dağıtıldı.