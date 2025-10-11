Eyüpsultan Belediyesi her alanda olduğu gibi trafik ve ulaşım konusunda da insan odaklı hizmetlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Bu çalışmalardan birini de yaya geçidi uygulamaları oluşturuyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, ilçenin ihtiyaç duyulan farklı noktalarına yaya geçitleri yapıldı. Vatandaşların ve özellikle çocukların can güvenliğini artırmak açısında önem teşkil eden bölgelere yapılan yaya geçitleri büyük kolaylık sağlıyor.

Bu yaya geçitlerinden biri de Ya Vedud Caddesi üzerinde, Feshane yanında bulunan İSPARK çıkışına yapıldı.

Burada ki yaya geçidi, Eyüpsultan sakinlerinden ve aynı zamanda Eyüpsultan’da esnaf olan Melek Gülçiçek’in talebi üzerine yapıldı.

Gülçiçek yapılan yaya geçidi ile ilgili olarak: “Eyüpsultan esnafıyım. Ürün almaya çok gidiyorum. Bu yolu çok kullanıyordum. Çok kullandığım için burada yaya geçidinin olmadığını fark ettim. Talebimi belediyede yetkililere söyledim, sağ olsunlar bir an önce yaptılar. çok teşekkür ederim.” dedi.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi aktaran Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım ve Trafik Şefi Hasan Acar ise şunları söyledi: “Vatandaşın bir talebi vardı. Özellikle Eyüp Sultan Camii ile teleferik arasında gelip giderken buraya bir yaya geçidi yoktu ve yayalar geçmekte çok zorlanıyorlardı. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’yle koordineli olarak hızlı bir şekilde gündeme aldık. Sağ olsunlar ivedi bir şekilde yaptılar.”

Yaya geçidinin yapılmasının ardından bu yolu kullanan diğer vatandaşlar da artık daha rahat ve güvenli şekilde yolun karşısına geçtiklerini belirtiyorlar.