Eyüpsultan Belediyesi ile EYKÖYDER’in iş birliğiyle düzenlenen çevre etkinliği, kırsal alanların korunması ve doğa bilincinin artırılması amacıyla yüzlerce katılımcıyla gerçekleşti. Temizlik çalışmaları ve farkındalık konvoyuyla doğaya sahip çıkıldı.

Eyüpsultan Belediyesi ile Eyüpsultan Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYKÖYDER) iş birliğinde düzenlenen “Ateş Yakma, Çöp Atma!” temalı çevre etkinliği, doğa dostu katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, belediye meclis üyeleri, köy muhtarları ve çok sayıda doğasever bir araya geldi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği programda, göl kenarlarında temizlik çalışmaları yapıldı.

FARKINDALIK KONVOYU KÖYLERİ BİRBİRİNE BAĞLADI

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri, Işıklar Köyü’nden başlayıp Akpınar Köyü’nde son bulan bisiklet ve motosiklet konvoyuydu. Katılımcılar, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için yollar boyunca “Ateş Yakma, Çöp Atma!” sloganını taşıyan pankartlarla köyleri dolaştı.

“DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR”

Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, doğayı korumanın sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirtti. Nemutlu, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

TOPLUMSAL BİLİNÇLENME İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Doğaya duyarlılığı artırmak, çevre bilinci oluşturmak ve kırsal alanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlik, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Program sonunda kurulan sahnede katılımcı gruplarla hatıra fotoğrafları çekilerek bu anlamlı gün ölümsüzleştirildi.