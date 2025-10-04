Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı olan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilen UCLG-MEWA 2025 Kongresine katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - 2-4 Ekim 2025 tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilmekte olan kongrenin açılışı vesilesiyle; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrimizin gelişimi, yönetim ilkeleri, belediyemiz tarafından yürütülen ve planlanan projeler gibi konulara ilişkin ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirme fırsatı buldu.



3 ayrı oturumda tamamlanacak kongre, bölge ülkelerinden yerel yönetim temsilcilerini, uzmanları ve paydaşları bir araya getirdi. Kongrede, şehirlerin geleceğini ilgilendiren önemli konular masaya yatırıldı.



Kütahya Belediyesi olarak üyesi olduğu Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı olan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, aktif rol alarak şehrin vizyonunu ve yerel yönetim anlayışını uluslararası alanda temsil etmeye devam ediyor.