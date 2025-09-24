TÜİK verilerine göre, Eylül 2025’te mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalarak 111,0’a geriledi. Perakende ticarette yüzde 0,4 artışla 109,2, inşaat sektöründe ise yüzde 3,6 artışla 88,3 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1’lik hafif bir düşüşle 111,0 seviyesine indi.

Perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4’lük artışla 109,2 değerine ulaşılırken, inşaat sektörü yüzde 3,6’lık güçlü bir yükselişle 88,3 seviyesine çıktı.

Hizmet sektöründeki gerileme sınırlı kalırken, perakende ve inşaat sektörlerindeki artış, ekonomik aktivitedeki toparlanma işaretleri olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, inşaat sektöründeki belirgin iyileşmenin sektörel dinamiklere bağlı olduğunu belirtiyor.