Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 100,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında ilişkin ekonomik güven endeksini 0,1 artışla 98 olarak açıkladı. Tüketici ile hizmet sektörü güven endeksleri geriledi. ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı eylül ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98,0 değerini aldı.

