Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, geniş katılımla tamamlandı. 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi'nin dördüncüsü gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi'nin dördüncüsü, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre programa; sosyal medya içerik üreticileri, influencer'lar, dijital pazarlama uzmanları ve ilgili sektör temsilcileri katıldı.

Eğitimde, tüketici hakları, reklam mevzuatı, yanıltıcı ticari uygulamalar, haksız ticari uygulamalar, indirim ve kampanya reklamları ile ürün güvenliği gibi kritik konular detaylı şekilde ele alındı.

Programın temel amaçları şöyle sıralandı:

Sosyal medya üzerinden ürün ve hizmet tanıtan etkileyicilerin yasal yükümlülüklerini öğrenmesi

Tüketicileri yanıltıcı veya aldatıcı reklam ve tanıtımların önüne geçilmesi

Reklam Kurulu kararlarının ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un bilinçli şekilde uygulanması

Dijital ortamda sorumlu içerik üretimi ve etik ticaret anlayışının yaygınlaştırılması