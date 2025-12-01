Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi bisiklet kullanımını artırmak ve vatandaşlara daha çevreci bir ulaşım alternatifi sunmak amacıyla Konya'da paylaşımlı elektrikli bisiklet döneminin başladığını belirtti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin bisiklet şehri olarak anılan Konya'da sürdürülebilir ulaşım vizyonuna önemli bir katkı daha sağladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 680 kilometre bisiklet yoluna sahip Konya'nın dünyanın önde gelen bisiklet şehirleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Konya olarak bisikleti sadece bir spor aracı değil, günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek için yıllardır önemli hizmetleri Konyalılarla buluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, 'Şimdi de bisiklet şehri Konya'mızda paylaşımlı elektrikli bisiklet dönemi başladı. Bu sayede vatandaşlarımız uzun mesafelerde yorulmadan, hızlı ve konforlu şekilde ulaşım sağlayabilecek. Önümüzdeki yıl Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyacak Konya'mızda, bu hizmetle birlikte bisiklet kullanım oranının daha da yükseleceğine inanıyoruz. 250 bisikletle başladığımız sistemi, vatandaşlarımızın talebine göre kısa sürede genişletmeyi planlıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KONBELTAŞ tarafından işletilen ve Tripy Bisiklet altyapısıyla çalışan sistemde ilk etapta 250 elektrikli bisiklet kullanıma alındı. Mobil uygulama üzerinden kiralanabilen bisikletler, sürüş sonunda yayalara ve araç trafiğine engel oluşturmayacak herhangi bir alana bırakılabiliyor. Dünya genelinde hızla yaygınlaşan paylaşımlı elektrikli bisiklet sistemleri; çevre dostu yapısı, ekonomik ulaşım imkânı ve trafikteki araç yoğunluğunu azaltması nedeniyle tercih ediliyor.

Konya'da hizmete giren sistemin de şehrin bisiklet farkındalığına ve yaşam kalitesine önemli katkı sunması bekleniyor.