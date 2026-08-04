ANKARA —Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın merkezinde belediye ihaleleri bulunuyor

Soruşturmanın, belediyede gerçekleştirildiği iddia edilen bazı ihale süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı ve çeşitli mali işlemler üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, çok sayıda belge ve dijital materyalin delil olarak dosyaya eklendiği ifade ediliyor.

Mali kayıtlar, ihale evrakları ve belediyeye ait çeşitli işlemler üzerinde yapılan teknik incelemelerin soruşturmanın temelini oluşturduğu belirtilirken, dosyada yeni gözaltı ve ifade işlemlerinin de gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Belediye yönetiminde yeni süreç başlayacak

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Etimesgut Belediyesi'nde yönetim sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. İlgili mevzuat çerçevesinde belediye yönetiminin devamına ilişkin süreçlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Tutuklama kararlarının ardından soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve yeni isimlerin dosyaya dahil edilip edilmeyeceği de yakından takip ediliyor.

Soruşturma sürüyor

Savcılık kaynakları, dosyaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü, yeni bilgi ve belgelerin değerlendirilmeye devam edildiğini belirtiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında iddianamenin hazırlanmasıyla birlikte suçlamaların kapsamının da netleşmesi bekleniyor.