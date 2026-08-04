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Eğitim süresince katılımcılar, etkili komut oluşturma tekniklerini uygulamalı çalışmalarla deneyimleme fırsatı bulurken; metin üretimi, araştırma, fikir geliştirme, içerik hazırlama ve günlük iş süreçlerinde yapay zekâdan verimli yararlanma konularında bilgi ve becerilerini geliştirdi. Toplam 9 saat süren eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Program kapsamında prompt (komut) yazım teknikleri, yapay zekâ araçlarının verimli kullanımı, farklı senaryolara uygun içerik üretimi ve yapay zekâ destekli problem çözme yöntemleri ele alındı.

18-29 yaş aralığındaki gençlerin katılım sağladığı eğitimde, katılımcılara yapay zekâ sistemleriyle doğru iletişim kurmanın temel yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen eğitim programında katılımcılara; doğru komut (prompt) oluşturma teknikleri, yapay zekâ araçlarıyla etkili iletişim yöntemleri, içerik üretimi ve yapay zekâ destekli problem çözme yaklaşımları uygulamalı olarak aktarıldı.

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