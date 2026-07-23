Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı: Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve bir belediye iştiraki çalışanı gözaltına alındı

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ni de yakından ilgilendiren önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve belediye iştirakiyle bağlantılı olduğu bildirilen Benan Esengül gözaltına alındı.

Operasyonun 22 Temmuz 2026 sabahı saat 05.00 sıralarında gerçekleştirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

OPERASYONUN MERKEZİNDE ÇANKAYA BELEDİYESİ SORUŞTURMASI VAR

Eyüpsultan Belediyesi'ndeki gözaltıların, doğrudan Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik bağımsız bir soruşturma kapsamında değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi hakkında yürüttüğü soruşturmanın İstanbul ayağı kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı bulunan üç şüpheli için İstanbul'da operasyon düzenlendi. Bazı kaynaklarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarılırken, Cumhuriyet'in haberinde belediye binasında arama yapılmadığı, iki kişinin bilgisayarlarında inceleme gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NDE GÖZLER SORUŞTURMANIN SEYRİNE ÇEVRİLDİ

Operasyonun ardından gözler Eyüpsultan Belediyesi'ne çevrildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan'ın gözaltına alınması, İstanbul'daki siyasi kulislerde de dikkat çekti. Ancak şu aşamada, gözaltına alınan isimlere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları ve soruşturmadaki somut bağlantıları konusunda resmi makamlar tarafından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılmış değil.

Bu nedenle soruşturmanın kapsamı ve gözaltı gerekçeleriyle ilgili kesin ifadeler kullanmak yerine, adli sürecin sonucunun beklenmesi gerekiyor.

ÇANKAYA SORUŞTURMASINDAKİ İDDİALAR

Ankara'daki soruşturmanın merkezinde Çankaya Belediyesi bulunuyor. Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma gibi ciddi suçlamaların yöneltildiği bildirildi.

Soruşturmanın daha önceki aşamasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve tutuklamaların gerçekleştiği haberleştirildi. Ancak Eyüpsultan Belediyesi yöneticileri hakkında yürütülen işlemlerin, bu dosyadaki hangi iddialarla bağlantılı olduğu henüz tüm ayrıntılarıyla açıklanmış değil.

ÜÇ İSİM ANKARA'YA SEVK EDİLECEK

Operasyon kapsamında gözaltına alınan üç kişinin İstanbul'daki emniyet işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

Şüphelilerin Ankara'da soruşturmayı yürüten birimler tarafından ifadelerinin alınması ve ardından adli makamların kararının ortaya çıkması bekleniyor.

Bu aşamada gözaltı işlemi, kişilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık işlemleri, ifadeler ve mahkeme kararları doğrultusunda hukuki durum netleşecek.

SİYASİ GÜNDEMDE YENİ BİR TARTIŞMA

Eyüpsultan Belediyesi'nde yaşanan gelişme, Türkiye'de son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar ve operasyonlar tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Muhalefet cephesi, belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini savunurken, iktidar kanadı ise yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan her dosyanın hukuk çerçevesinde soruşturulması gerektiğini belirtiyor.

Eyüpsultan Belediyesi'ndeki son gelişme de bu tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

Şimdi gözler Ankara'daki soruşturmanın seyrinde. Gözaltına alınan üç ismin ifadeleri, savcılık değerlendirmesi ve ortaya çıkacak yeni bilgiler, operasyonun kapsamını ve Eyüpsultan Belediyesi bağlantısının niteliğini daha net ortaya koyacak.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ BEKLENİYOR

Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül hakkındaki adli sürecin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki saatlerde netleşecek.

Soruşturmanın yeni isimlere uzanıp uzanmayacağı, gözaltındaki şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağı veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp bırakılmayacağı ise yapılacak savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından belli olacak.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna yansıyan yeni bilgiler doğrultusunda haber güncellenecektir.