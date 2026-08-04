Ülkemizin her yaz farklı bir noktasına kabus gibi çöken orman yangını tehlikesine karşı CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Mimar Erkut Tamay'dan dikkat çeken bir proje önerisi geldi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA)- CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı mimar Erkut Tamay, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, orman yangınlarıyla mücadelede yalnızca yangın çıktıktan sonraki müdahaleye değil, yangından önce kurulacak su altyapısına yatırım yapılmasını istedi.

Yanan her orman sadece ağaçları yakmıyor; geleceğimize, doğaya zarar veriyor, oradaki canlıların yok olmasına sebep oluyor. Ayrıca geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımızın ocağına ateş düşürüyor.

Bugüne kadar alınan tüm önlemlere, uygulanan yasaklara ve yangınla mücadeledeki yoğun çalışmalara rağmen orman yangınlarında yaşanan kayıpların önüne geçilemediğine dikkat çeken Tamay, yangınla mücadelede mevcut tedbirlerin yanı sıra ormanların içerisinde yangın anında kullanılabilecek sürekli ve güvenilir bir su altyapısının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Tamay, 'Yangın çıktıktan sonra suyu kilometrelerce uzaktan taşımaya çalışmak yerine, suyu yangının çıkabileceği alanlara önceden ulaştırmamız gerekiyor. Ormanların içerisinde oluşturulacak yangın suyu hatları ve stratejik hidrant noktaları, ilk müdahalenin hızını ve etkinliğini önemli ölçüde artırabilir' dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

İzmir'de yüksek yangın riski taşıyan ormanlık alanlardan seçilecek 100 kilometrekarelik pilot bölgede ortak bir 'Mobil Orman Yangın Suyu Ağı' kurulmasını öneren CHP'li Tamay, projenin başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin ortak çalışmasıyla hayata geçirilebileceğini belirtti. Tamay, 'Bu proje bir kurumun tek başına yapacağı bir iş değil. Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğümüzü ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm yerel yönetimlerimizi aynı masada buluşmaya çağırıyorum. Orman yangınları siyaset üstü bir meseledir.' dedi.

Tamay'ın önerisine göre ilk etapta İzmir'in yangın riski yüksek bölgelerinden 100 km²'lik bir alan seçilecek. Bu bölgede yaklaşık 50 kilometre basınçlı yangın suyu hattı, 150 stratejik yangın hidrantı, 10 adet 500 metreküplük su rezervuarı ve 30 hızlı su alma noktası oluşturulacak. Hidrantlar, yani yangın su muslukları, itfaiye ve orman araçlarının ulaşabileceği noktalara yerleştirilecek.

İZMİR'İN DENİZİ DE SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Tamay'ın projesinin en dikkat çekici unsurlarından biri ise deniz suyunun yangınla mücadelede kullanılması. İzmir'in uzun kıyı şeridi ve denize yakın orman alanlarının önemli bir avantaj olduğunu belirten Tamay, 'Denize yakın ormanlarımızda deniz suyundan yararlanabiliriz. İç kesimlerde ise gölet, rezervuar ve diğer uygun su kaynaklarını kullanabiliriz. İzmir'in coğrafyasına göre çözüm üretmeliyiz' dedi.

Kıyıya yakın bölgelerde denizden su alma ve pompalama istasyonları kurulması, suyun yangın rezervuarlarına ve hidrant sistemine aktarılması planlayan Tamay, yangın sırasında arazözlerin su ikmali için uzun mesafeler kat etmesinin zaman kaybına neden olduğunu belirterek, 'Bir yangının ilk dakikaları çok önemli. Arazözün suyu bittiğinde kilometrelerce gidip su aramasını beklemek yerine, suyu önceden stratejik noktalara taşımalıyız' görüşünde bulundu.

Projede hidrantların yalnızca vana olarak değil, akıllı sistemin parçası olarak çalışması hedefleniyor. Her hidrantın konumu, su basıncı ve kullanılabilirliği merkezi sistemden takip edilecek. Yangın çıktığında ekipler en yakın su noktasını dijital sistem üzerinden görebilecek. 100 kilometrekarelik pilot uygulamanın yaklaşık 250 milyon TL'lik bir yatırım gerektireceği öngörülüyor.

CHP'li Tamay, kesin maliyetin saha etütleri, teknik projeler ve ihale sürecinin ardından belirlenebileceğini belirterek, pilot uygulamanın başarılı olması halinde sistemin İzmir'in diğer yüksek riskli orman alanlarına ve Türkiye'deki diğer orman yangını riski yüksek kentlere yaygınlaştırılabileceğini söyledi ve ekledi:

'Bir orman yüz yılda oluşuyor, birkaç saatte yanıyor. Yangın çıktıktan sonra müdahale etmek zorundayız ama asıl görevimiz yangından önce hazırlanmaktır. Gelin, İzmir'de 100 kilometrekarelik bir pilot alan belirleyelim. Suyu ormana götürelim. Başarılı olursa ki mutlaka başarılı olacaktır. Sonrasında da bu projeyi Türkiye'ye yayalım. Yangın çıktığında su aramayalım; suyu yangından önce hazır edelim'.