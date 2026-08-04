İZMİR (İGFA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalar yer alıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediyesi'ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde görev yapan bazı kamu görevlileri ile irtibatlı kişilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını işlediklerine yönelik tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarına ilişkin yürütüldüğünü belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.