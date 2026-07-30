Ankara’da Etimesgut Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında çok sayıda adres ve araçta arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Etimesgut Belediyesi’nde sabah operasyonu

Ankara’da günün en dikkat çeken gelişmelerinden biri Etimesgut Belediyesi’ne yönelik operasyon oldu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, belediyeye ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

52 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun ilk aşamasında 52 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilere ait olduğu belirtilen 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu nedenle soruşturmanın yalnızca belediye binasıyla sınırlı olmadığı, farklı adreslerde eş zamanlı adli işlemler yürütüldüğü anlaşılıyor.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltında

Operasyonun en dikkat çekici ismi ise Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu.

Beşikçioğlu’nun da gözaltı işlemi uygulanan isimler arasında bulunduğu bildirildi. Böylece operasyon, yalnızca belediye çalışanlarını değil, belediyenin en üst düzey yöneticisini de kapsayan geniş bir soruşturma niteliği kazandı.

Ancak soruşturmanın adli sürecinin devam ettiği ve gözaltı kararının kesinleşmiş bir suçluluk anlamına gelmediği özellikle vurgulanmalı. Şüphelilerin hukuki durumları yapılacak işlemler, savcılık sorguları ve mahkeme kararları sonrasında netleşecek.

Etimesgut Belediyesi daha önce de soruşturma gündemine gelmişti

Etimesgut Belediyesi, 30 Mart 2026 tarihinde de bir soruşturmayla gündeme gelmişti.

O tarihte Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin iştirak şirketi Etimkent A.Ş. ile belediyenin bazı birimlerinde görev yapan 4 kişi hakkında “zimmet” suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Soruşturmanın, Sayıştay denetimlerinde belediye ve iştirak şirketinin bazı hesap ve işlemlerinde tespit edildiği belirtilen usulsüzlükler üzerine başlatıldığı açıklanmıştı.

Söz konusu operasyonda gözaltına alınanlar arasında Etimkent A.Ş. Genel Müdürü, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü, müdürlük mutemedi ve şirket bünyesinde kasa sorumlusu olarak görev yapan bir kişinin bulunduğu bildirilmişti.

İlk soruşturmada başvuru belediyeden gelmişti

Mart ayında yapılan operasyonun ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, soruşturmanın belediyenin kendi Teftiş Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve savcılığa iletilen suç duyurusu sonucunda başladığını açıklamıştı.

Beşikçioğlu o süreçte, olayın belediyeye yönelik siyasi bir operasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Bugün gerçekleşen yeni operasyonun ise kapsamının çok daha geniş olması dikkat çekiyor.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi ve onlarca konut, iş yeri ve araçta arama yapılması, savcılık soruşturmasının kapsamının geniş olduğunu gösteriyor.

Özellikle belediye yönetiminin yanı sıra farklı kişi ve adreslere yönelik işlemler yapılması, soruşturmanın yalnızca tek bir işlem veya kişi üzerinden yürütülmediğine işaret ediyor. Bu durum, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı veya farklı adli işlemlerin gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Gözler savcılık ve emniyet açıklamalarında

Etimesgut Belediyesi operasyonuyla ilgili soruşturma devam ederken, gözler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerinden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından şüphelilerin ifadelerinin alınması, soruşturma dosyasındaki delillerin değerlendirilmesi ve savcılığın atacağı adımlar, operasyonun hukuki boyutunu belirleyecek.

Etimesgut’ta kritik süreç

Etimesgut Belediyesi’nde yaşanan bu yeni operasyon, Ankara yerel siyasetinde de önemli yankı oluşturdu.

Bir tarafta belediye yönetimini doğrudan hedef alan geniş kapsamlı adli işlem, diğer tarafta ise devam eden soruşturmanın hukuki boyutu bulunuyor.

Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheliyle ilgili soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ve operasyonun yeni isimlere uzanıp uzanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Not: Soruşturmadaki suçlamalar iddia ve soruşturma konusu niteliğindedir. Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadıkça kişiler hakkında suçlu ifadesi kullanılmamalıdır.