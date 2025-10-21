2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan Sakaryalı Toprak Razgatlıoğlu, Akyazı'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Razgatlıoğlu'nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Dünya Superbike Şampiyonu Sakaryalı Toprak Razgatlıoğlu için Akyazı'da düzenlenen karşılama programına katıldı. Bayraktar'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Spor Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce de eşlik etti.

Genç sporcu sporseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bayraktar, Razgatlıoğlu'na çiçek takdim ederek, 'Ülkemize ve şehrimize büyük gurur yaşatan Toprak'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi. Bayraktar ayrıca Toprak Razgatlıoğlu'n Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın tebriklerini iletti.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI

Orhan Bayraktar konuşmasında, 'Sakarya'mızın gururu olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üç kez şampiyon olarak hem bizlere hem ülkemize büyük mutluluk yaşattı. Kendisine güveniyoruz ve inanıyoruz ki, gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacaktır. Kendisine bir kez daha başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu, önümüzdeki yıl da Türkiye'yi MotoGP'de temsil edeceği bildirildi.